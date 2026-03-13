Україна та Франція координують зусилля для розблокування 90 млрд євро допомоги ЄС – Зеленський

Україна та Франція координують позиції щодо розблокування фінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

За словами Глави української держави, цей пакет допомоги є важливою фінансовою гарантією для України.

Для нас дуже важлива підтримка пакету у 90 мільярдів євро на два роки. Це фінансова гарантія безпеки для України