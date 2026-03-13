Україна та Франція координують зусилля для розблокування 90 млрд євро допомоги ЄС – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський та Макрон координують дії для отримання фінансового пакету на два роки. Ці кошти стануть важливою гарантією безпеки для української держави.
Україна та Франція координують позиції щодо розблокування фінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.
Деталі
За словами Глави української держави, цей пакет допомоги є важливою фінансовою гарантією для України.
Для нас дуже важлива підтримка пакету у 90 мільярдів євро на два роки. Це фінансова гарантія безпеки для України
Президент наголосив, що напередодні саміту Європейського Союзу у Брюсселі Україна та Франція координують свої позиції, щоб домогтися розблокування цих коштів.
Коли росія фактично отримує додаткові ресурси через дестабілізацію на світових ринках, Україна має отримати ті кошти, щодо яких Європа вже ухвалила рішення
Він також подякував Франції за підтримку цього питання.
