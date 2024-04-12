Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Украина и Черногория договорились о либерализации грузовых перевозок с июня 2024 года, сообщили в пятницу в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года", - сообщили в министерстве в соцсетях.

Это также подтвердил вице-премьер - глава Минобновления Александр Кубраков.

Кроме грузовых перевозок, как отмечается, команда министерства работает над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.

"Также, во время проведения переговоров был поднят вопрос возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями. Сейчас стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно", - отметили в Минобновления.