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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 09:00  •  1913 просмотра

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Украина и Черногория договорились об установлении "транспортного безвиза" для грузовых перевозок с 1 июня 2024 года, а также работают над налаживанием регулярного автобусного сообщения и непаритетных пассажирских перевозок между двумя странами.

Украина и Черногория договорились о либерализации грузовых перевозок с июня 2024 года, сообщили в пятницу в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года", - сообщили в министерстве в соцсетях.

Это также подтвердил вице-премьер - глава Минобновления Александр Кубраков.

Кроме грузовых перевозок, как отмечается, команда министерства работает над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.

"Также, во время проведения переговоров был поднят вопрос возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями. Сейчас стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно", - отметили в Минобновления.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
chernogoriyaЧерногория
ukrainaУкраина
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