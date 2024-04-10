Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  11227 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  24846 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  59021 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  74704 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  73685 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114187 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114651 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  114135 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107959 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113396 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
Эксклюзив

  •  11227 просмотра
Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"

Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"

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Германия отправила в Украину около 400 генераторов

Германия отправила в Украину около 400 генераторов

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"Китай имеет право на сотрудничество с рф": в КНР призвали не перекладывать вину на Пекин за "кризис в Украине"

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Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

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В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

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Публикации

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  145003 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

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5 апреля 2024, 10:51  •  364437 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  385390 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  443539 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  508999 просмотра

Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС

Профильный комитет одобрил ко второму чтению законопроект, который позволит урегулировать рынок автотранспортных услуг в Украине в соответствии со стандартами и требованиями ЕС.

Экономика •   •  3667 просмотра
Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

В Департаменте культуры КГГА заявили, что демонтаж Арки Свободы украинского народа (Арки Дружбы народов) не является самым актуальным вопросом в условиях полномасштабной войны, поскольку ресурсы городского бюджета, в первую очередь, направляются на отпор вооруженной агрессии, обеспечение функционирования бюджетной сферы, удовлетворение жизненно важных потребностей жителей, осуществление мероприятий территориальной обороны и защиту общественной безопасности.

Война •   •  11227 просмотра
Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"

Российские войска провели 5 штурмов на Ореховском направлении и один на Херсонщине, потеряв 87 человек личного состава, 70 единиц вооружения и военной техники, в то время как Вооруженные Силы Украины продолжают мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Война •   •  5164 просмотра
Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"

Германия отправила в Украину около 400 генераторов

Германия предоставляет Украине 400 генераторов, чтобы помочь смягчить влияние российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  6654 просмотра
Германия отправила в Украину около 400 генераторов

"Китай имеет право на сотрудничество с рф": в КНР призвали не перекладывать вину на Пекин за "кризис в Украине"

Китай защищает свое право на "нормальное сотрудничество" с Россией, отвергает обвинения и давление в связи с "украинским кризисом" и призывает способствовать мирным переговорам.

Война •   •  6605 просмотра
"Китай имеет право на сотрудничество с рф": в КНР призвали не перекладывать вину на Пекин за "кризис в Украине"

В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен

В Киеве правоохранители ликвидировали 4 нарколаборатории, изъяли прекурсоры, наркотики и запрещенные вещества на сумму 122 миллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  5406 просмотра
В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен

Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, артиллерия и усиление санкций против России, чтобы защитить города от российского террора и победить в войне.

Война •   •  7037 просмотра
Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский

Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

В мае во временно оккупированном Мариуполе россияне начинают мобилизационные мероприятия, данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.

Война •   •  5943 просмотра
Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

Двое погибли, семеро получили ранения, когда автобус, перевозивший вахтовиков, упал в карьер в Красноярском крае россии.

Криминал и ЧП •   •  5550 просмотра
В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД

В результате российских атак на Харьковщине погибли ребенок и две женщины, еще 4 человека пострадали, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - аптека, магазин и автобус.

Война •   •  6275 просмотра
В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД