КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодняЭксклюзив
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Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС
Профильный комитет одобрил ко второму чтению законопроект, который позволит урегулировать рынок автотранспортных услуг в Украине в соответствии со стандартами и требованиями ЕС.
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Департаменте культуры КГГА заявили, что демонтаж Арки Свободы украинского народа (Арки Дружбы народов) не является самым актуальным вопросом в условиях полномасштабной войны, поскольку ресурсы городского бюджета, в первую очередь, направляются на отпор вооруженной агрессии, обеспечение функционирования бюджетной сферы, удовлетворение жизненно важных потребностей жителей, осуществление мероприятий территориальной обороны и защиту общественной безопасности.
Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"
Российские войска провели 5 штурмов на Ореховском направлении и один на Херсонщине, потеряв 87 человек личного состава, 70 единиц вооружения и военной техники, в то время как Вооруженные Силы Украины продолжают мероприятия по удержанию и укреплению позиций.
Германия отправила в Украину около 400 генераторов
Германия предоставляет Украине 400 генераторов, чтобы помочь смягчить влияние российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.
"Китай имеет право на сотрудничество с рф": в КНР призвали не перекладывать вину на Пекин за "кризис в Украине"
Китай защищает свое право на "нормальное сотрудничество" с Россией, отвергает обвинения и давление в связи с "украинским кризисом" и призывает способствовать мирным переговорам.
В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен
В Киеве правоохранители ликвидировали 4 нарколаборатории, изъяли прекурсоры, наркотики и запрещенные вещества на сумму 122 миллиона гривен.
Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, артиллерия и усиление санкций против России, чтобы защитить города от российского террора и победить в войне.
Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко
В мае во временно оккупированном Мариуполе россияне начинают мобилизационные мероприятия, данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.
В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы
Двое погибли, семеро получили ранения, когда автобус, перевозивший вахтовиков, упал в карьер в Красноярском крае россии.
В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД
В результате российских атак на Харьковщине погибли ребенок и две женщины, еще 4 человека пострадали, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - аптека, магазин и автобус.