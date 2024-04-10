Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры одобрил ко второму чтению рассмотрение правительственного законопроекта №4560, который урегулирует рынок услуг автомобильного транспорта и его деятельность в соответствии с нормами Европейского Союза. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что принятие законопроекта в целом позволит:

Повысить уровень предоставления услуг по перевозкам;

Обеспечить соответствие украинских автомобильных перевозчиков требованиям ЕС;

Повысить конкурентоспособность национальных перевозчиков на европейском рынке автомобильных перевозок;

Обеспечить цифровизацию государственных услуг на автомобильном транспорте.

Одобренная редакция законопроекта определяет особенности лицензирования автомобильного транспорта в соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1071/2009.

Также отмечается, что важной нормой также является введение системы получения свидетельств профессиональной компетентности менеджеров (управителей) по перевозкам.

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Кроме этого, речь идет о внедрении механизма подтверждения безупречной деловой репутации автомобильных перевозчиков. Последняя - это совокупность подтвержденной информации о перевозчике относительно соответствия его деятельности требованиям законодательства. Например, отсутствие нарушений, штрафов или других санкций к перевозчику.

Поддержанная Комитетом по вопросам транспорта и инфраструктуры редакция проекта также устанавливает меры воздействия на автомобильных перевозчиков и нормы, которые будут регулировать все аспекты административных правонарушений в сфере внутренних и международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов.

Напомним

Законопроект №4560 был внесен на рассмотрение Верховной Рады Кабинетом Министров в декабре 2020 года. В октябре 2022 года народные депутаты одобрили проект закона в первом чтении.

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