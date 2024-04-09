Кабмин поддержал инициативу упрощения аренды государственной недвижимости для поставщиков социальных услуг

Правительство поддержало постановление, разработанное ФГИУ, которое вносит изменения в ранее существующие постановления, упорядочивая процесс подготовки необходимых документов для аренды государственной собственности организациями, предоставляющими социальные услуги, в частности тем, кто поддерживает ВПЛ, пишет УНН.

Детали

2 апреля правительство поддержало инициативу, разработанную Фондом государственного имущества Украины, которая вносит изменения в уже существующие постановления № 483 и № 630, упорядочивая процесс подготовки необходимых документов для аренды государственной собственности организациями, предоставляющими социальные услуги, в частности организациями, поддерживающими внутренне перемещенных лиц.

Теперь организации, предоставляющие социальные услуги, имеют возможность арендовать имущество от государства без необходимости прохождения аукциона для проведения мероприятий, которые являются чрезвычайно важными в современных условиях, включая обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.

Эти изменения будут способствовать привлечению большего количества поставщиков социальных услуг из негосударственного сектора экономики.

Команда ФГИУ максимально способствует расширению возможностей для создания площадок поддержки граждан, нуждающихся в помощи, в частности для внутренне перемещенных лиц. Благодаря постановлению аренда недвижимости у государства, для поставщиков соцуслуг, станет проще и быстрее - именно это было первоначальной целью создания документа - отметил Председатель ФГИУ Виталий Коваль.

Теперь для аренды государственного или коммунального имущества без проведения аукциона необходимо подать лишь минимальный набор документов: заявление и копию документа, подтверждающего статус заявителя как поставщика социальных услуг.

Кроме того, установлена единая льготная арендная ставка для всех поставщиков социальных услуг, которая составляет 1% в год от рыночной стоимости арендованного объекта.НапомнимВ Минсоцполитики сообщили, что разработали механизм выплаты субсидий на аренду жилья для ВПЛ.

При этом сумма субсидии будет корректироваться в зависимости от средней стоимости аренды квартир в регионе, дохода домохозяйства и размера семьи.