Правительство планирует разработать регламент пребывания предприятий в государственной собственности

В соответствии с нормами Закона по совершенствованию корпоративного управления в Украине № 3587-IX правительство разрабатывает политику государственной собственности, которая определит целесообразность пребывания того или иного предприятия в государственной собственности. Об этом сообщило Министерство экономики Украины, пишет УНН.

Детали

Как рассказала первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, министерство работает над Политикой государственной собственности, как это предусматривает закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления".

Этот документ впервые официально установит ответ на вопрос: для чего государству те или иные компании, каким образом можно сделать триаж и передать все неэффективное и убыточное имущество на приватизацию, а какие компании государству стратегически важно оставить в своей собственности и внедрить там высокие стандарты корпоративного управления - отметила Юлия Свириденко.

Прежде всего государство рассматривает вариант оставить за собой право владеть активами, которые обеспечивают энергетическую независимость, развитие военно-промышленного комплекса и космической отрасли, стабильность в банковском секторе. Также это может касаться контроля за критическими природными монополиями или ресурсами. Сюда же - специфические сервисы или обеспечение доступа граждан к возможностям вне рыночных условий. Как пример, общественное вещание. Это - предварительное видение.

Напомним

Закон № 3587-IX Верховная Рада Украины приняла 22 февраля 2024 года. Президент подписал его 5 марта. Усовершенствования, предусмотренные документом, способны превратить государственные предприятия в компании, которые смогут привлекать инвестиции в больших объемах и на более выгодных условиях.

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