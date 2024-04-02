Экономика Украины в 2023 году выросла на 5,3%: в НБУ объяснили рост ВВП

Экономика Украины выросла на 5,3% в 2023 году в годовом измерении после спада годом ранее и несмотря на войну рф против Украины. Рост ВВП стал возможным благодаря высокой адаптивности бизнеса, стабилизацией ситуации в энергетике, мягкой фискальной политикой. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Украине удалось достичь роста ВВП после глубокого спада в 2022 году (на 28,8%) даже в условиях дальнейших активных боевых действий, высоких рисков безопасности и террористических атак со стороны россиян, в частности на критическую инфраструктуру - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что весомую роль в росте ВВП сыграли:

высокая адаптивность бизнеса и населения;

мягкая фискальная политика;



стабилизация ситуации в энергетике со второй половины февраля, прежде всего благодаря быстрым ремонтам и усиленной защите ПВО;



усилия НБУ и правительства по сохранению макрофинансовой стабильности в Украине.



"В комплексе это обусловило существенное замедление падения экономики уже в I квартале, а со II квартала реальный ВВП вернулся к росту, даже несмотря на негативное влияние дальнейших разрушений и остановки деятельности бизнеса на время воздушных тревог", - отметили в НБУ.

Также в НБУ отметили, что рекордные бюджетные расходы на оборону и безопасность обусловили дальнейшее увеличение роли государственного сектора в экономике. За год потребление государственного сектора выросло на 9%, а его доля в ВВП за два года более чем удвоилась. Валовая добавленная стоимость сектора государственного управления и обороны увеличилась за этот период более чем на 46%, а его доля выросла с 6% в 2021 году до 22% в 2023 году.

Напомним

Экономика Украины выросла на 5,3% в 2023 году в годовом измерении после спада годом ранее и несмотря на войну рф против Украины.