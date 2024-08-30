Украина и Черногория начали консультации по подготовке соглашения по безопасности - ОП

Украина и Черногория провели встречу по заключению двустороннего соглашения по безопасности. Документ будет способствовать укреплению безопасности в Европе и углублению сотрудничества между двумя странами, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Согласно распоряжению Президента Украины, украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшние консультации провел заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

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«Мы ценим непоколебимую позицию Черногории и неизменную поддержку Украины с начала российского вторжения. Мы разделяем общие ценности и рассчитываем на помощь со стороны Черногории на пути Украины к членству в НАТО. Украина и Черногория также стремятся к членству в ЕС и, бесспорно, уже вносят вклад в безопасность и процветание Европы», - отметил Игорь Жовква.

Добавим

Двусторонние соглашения по безопасности Украина заключает во исполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году 12 июля в Вильнюсе. Со странами, которые ее поддержали, наше государство подписало уже 25 соглашений.