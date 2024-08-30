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Україна та Чорногорія розпочали консультації щодо підготовки безпекової угоди - ОП

Україна та Чорногорія розпочали консультації щодо підготовки безпекової угоди - ОП

Київ • УНН

 • 20075 перегляди

Відбулися консультації щодо двосторонньої безпекової угоди між Україною та Чорногорією. Документ сприятиме зміцненню безпеки в Європі та поглибленню співпраці між країнами на шляху до членства в НАТО та ЄС.

Україна та Чорногорія провели зустріч щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Документ сприятиме зміцненню безпеки у Європі та поглибленню співпраці між двома країнами, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Згідно з розпорядженням Президента України, українську делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні консультації провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

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"Ми цінуємо непохитну позицію Чорногорії та незмінну підтримку України з початку російського вторгнення. Ми поділяємо спільні цінності та розраховуємо на допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО. Україна та Чорногорія також прагнуть членства в ЄС і, безперечно, уже роблять внесок у безпеку та процвітання Європи", – зазначив Ігор Жовква.

Додамо

Двосторонні безпекові угоди Україна укладає на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік 12 липня у Вільнюсі. З країнами, які її підтримали, наша держава підписала вже 25 угод.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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