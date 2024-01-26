Украина и Бельгия начинают сотрудничество в оборонной промышленности

Бельгийские и украинские компании подписали шесть документов о старте сотрудничества в оборонной промышленности. Об этом сообщило министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, передает УНН.

Детали

23-24 января состоялся Бельгийско-Украинский семинар оборонной промышленности. Его целью было налаживание связей и сотрудничества, а также укрепление стратегического партнерства бельгийского и украинского ОПК.

В ходе мероприятия Украиной и Бельгией был подписан меморандум о взаимопонимании и шесть документов о старте сотрудничества в оборонной промышленности.

Сегодня мы с гордостью объявляем о подписании меморандума о взаимопонимании между министром обороны Королевства Бельгия, министерством обороны Украины и министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Это способствует гибкости и высоким технологическим возможностям бельгийской промышленности для долгосрочного партнерства с украинской промышленностью с целью реализации стратегии украинского правительства, - заявил генерал-лейтенант Фредерик Гетинк, национальный директор по вопросам вооружений Бельгии.

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