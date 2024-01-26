Україна та Бельгія розпочинають співпрацю в оборонній промисловості
Київ • УНН
Бельгія та Україна започаткували стратегічне партнерство в оборонній промисловості, підписавши шість угод, які поклали початок співпраці. Цей крок має на меті об'єднати технологічні можливості для довгострокового партнерства.
Бельгійські та українські компанії підписали шість документів про старт співробітництва в оборонній промисловості. Про це повідомило міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, передає УНН.
Деталі
23-24 січня відбувся Бельгійсько-Український семінар оборонної промисловості. Його метою було налагодження зв’язків та співпраці, а також зміцнення стратегічного партнерства бельгійського й українського ОПК.
В ході заходу Україною та Бельгією був підписаний меморандум про взаєморозуміння та шість документів про старт співробітництва в оборонній промисловості.
Сьогодні ми з гордістю оголошуємо про підписання меморандуму про взаєморозуміння між міністром оборони Королівства Бельгія, міністерством оборони України та міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Це сприяє гнучкості та високим технологічним можливостям бельгійської промисловості для довгострокового партнерства з українською промисловістю з метою реалізації стратегії українського уряду,
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