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Україна та Бельгія розпочинають співпрацю в оборонній промисловості

Україна та Бельгія розпочинають співпрацю в оборонній промисловості

Київ • УНН

 • 22577 перегляди

Бельгія та Україна започаткували стратегічне партнерство в оборонній промисловості, підписавши шість угод, які поклали початок співпраці. Цей крок має на меті об'єднати технологічні можливості для довгострокового партнерства.

Бельгійські та українські компанії підписали шість документів про старт співробітництва в оборонній промисловості. Про це повідомило міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, передає УНН.

Деталі

23-24 січня відбувся Бельгійсько-Український семінар оборонної промисловості.  Його метою було налагодження зв’язків та співпраці, а також зміцнення стратегічного партнерства бельгійського й українського ОПК.

В ході заходу Україною та Бельгією був підписаний меморандум про взаєморозуміння та шість документів про старт співробітництва в оборонній промисловості.

Сьогодні ми з гордістю оголошуємо про підписання меморандуму про взаєморозуміння між міністром оборони Королівства Бельгія, міністерством оборони України та міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Це сприяє гнучкості та високим технологічним можливостям бельгійської промисловості для довгострокового партнерства з українською промисловістю з метою реалізації стратегії українського уряду,

– заявив генерал-лейтенант Фредерік Гетінк, національний директор з питань озброєнь Бельгії.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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