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Украина готовится к отопительному сезону: создан штаб и увеличены запасы газа

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Объемы газа в хранилищах на 40% превысили прошлогодние. Правительство создало штаб под руководством Алексея Кулебы для координации подготовки к отопительному сезону и восстановления энергосистемы.

Украина готовится к отопительному сезону: создан штаб и увеличены запасы газа

Украина готовится к зиме, объемы газа, закачанного в мае в газохранилища, на 40% превысили аналогичные прошлогодние показатели, и сегодня правительство создало штаб по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 30 мая, пишет УНН.

Создали сегодня штаб по подготовке к отопительному сезону, чтобы гарантировать людям свет и тепло следующей зимой

- написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Он отметил, что штаб, который возглавит вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, будет иметь ряд задач. А именно: будет координировать действия центральных и местных органов исполнительной власти, будет способствовать созданию областных и городских штабов, будет оперативно решать проблемные вопросы и будет осуществлять мониторинг подготовки объектов ЖКХ. 

Объемы газа, закачанного в мае в газохранилища, на 40% превысили объемы за аналогичный период прошлого года. Уже введено в эксплуатацию 130 МВт мощности когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных. В общем в 2025 году планируем подключить более 900 МВт таких мощностей

- подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что в Фонде поддержки энергетики Украины уже аккумулировано взносов на более 1,1 млрд евро. Указанный ресурс предполагается использовать для закупок энергетического оборудования на восстановление и модернизацию энергетической инфраструктуры.

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Юлия Шрамко

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