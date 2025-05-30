Украина готовится к отопительному сезону: создан штаб и увеличены запасы газа

Украина готовится к зиме, объемы газа, закачанного в мае в газохранилища, на 40% превысили аналогичные прошлогодние показатели, и сегодня правительство создало штаб по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 30 мая, пишет УНН.

Создали сегодня штаб по подготовке к отопительному сезону, чтобы гарантировать людям свет и тепло следующей зимой - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Он отметил, что штаб, который возглавит вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, будет иметь ряд задач. А именно: будет координировать действия центральных и местных органов исполнительной власти, будет способствовать созданию областных и городских штабов, будет оперативно решать проблемные вопросы и будет осуществлять мониторинг подготовки объектов ЖКХ.

Объемы газа, закачанного в мае в газохранилища, на 40% превысили объемы за аналогичный период прошлого года. Уже введено в эксплуатацию 130 МВт мощности когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных. В общем в 2025 году планируем подключить более 900 МВт таких мощностей - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что в Фонде поддержки энергетики Украины уже аккумулировано взносов на более 1,1 млрд евро. Указанный ресурс предполагается использовать для закупок энергетического оборудования на восстановление и модернизацию энергетической инфраструктуры.

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