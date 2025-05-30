Україна готується до опалювального сезону: створено штаб і збільшено запаси газу

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки
Ексклюзив
11:01 • 848 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

Ексклюзив
08:52 • 16743 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

07:41 • 30031 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

06:54 • 22219 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 25066 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 146732 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 162699 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 140483 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 124564 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 221350 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
61%
747мм
Популярнi новини

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

30 травня, 02:25 • 17690 перегляди

Удар "шахеда" по Ізюму: ворог атакував промислову зону

30 травня, 03:13 • 16312 перегляди

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 травня, 04:24 • 20396 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11150 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10431 перегляди
Публікації

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

08:52 • 16743 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

07:41 • 30031 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 146732 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 221350 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 224582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Хакан Фідан

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Білий дім

Реклама
УНН Lite

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10754 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11454 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 114741 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 107323 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 119995 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

Старлінк

Financial Times

TikTok

Україна готується до опалювального сезону: створено штаб і збільшено запаси газу

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Обсяги газу в сховищах на 40% перевищили торішні. Уряд створив штаб під керівництвом Олексія Кулеби для координації підготовки до опалювального сезону та відновлення енергосистеми.

Україна готується до опалювального сезону: створено штаб і збільшено запаси газу

Україна готується до зими, обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили аналогічні торішні показники, і сьогодні уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 30 травня, пише УНН.

Утворили сьогодні штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими

- написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Він зазначив, що штаб, який очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, матиме низку завдань. А саме: координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, сприятиме створенню обласних та міських штабів, оперативно розв’язуватиме проблемні питання та здійснюватиме моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ. 

Обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року. Вже введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей

- підкреслив Шмигаль.

Очільник уряду також повідомив, що у Фонді підтримки енергетики України вже акумульовано внесків на понад 1,1 млрд євро. Зазначений ресурс передбачається використати для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури.

Тарифи на газ і тепло не мають змінюватися цього року, а потім можливе зростання - НБУ25.04.25, 11:19 • 5609 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Telegram
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$63.89
Bitcoin
$105,928.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.30
Золото
$3,319.74
Ethereum
$2,613.55