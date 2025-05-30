Україна готується до опалювального сезону: створено штаб і збільшено запаси газу

Україна готується до зими, обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили аналогічні торішні показники, і сьогодні уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 30 травня, пише УНН.

Утворили сьогодні штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими - написав Шмигаль у Telegram.

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Він зазначив, що штаб, який очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, матиме низку завдань. А саме: координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, сприятиме створенню обласних та міських штабів, оперативно розв’язуватиме проблемні питання та здійснюватиме моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ.

Обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року. Вже введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей - підкреслив Шмигаль.

Очільник уряду також повідомив, що у Фонді підтримки енергетики України вже акумульовано внесків на понад 1,1 млрд євро. Зазначений ресурс передбачається використати для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури.

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