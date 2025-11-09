Украина готовится к масштабным отключениям света в большинстве регионов: сколько очередей будет без электричества

В понедельник, 10 ноября, в Украине запланированы меры по ограничению потребления в большинстве регионов - будут отключать от 2 до 4 очередей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрэнерго.

Подробности

Отмечается, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут следующими: графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей; графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей - говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться и призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Напомним

Энергетики постепенно стабилизируют и восстанавливают работу объектов ТЭС после массированной атаки РФ баллистическими ракетами, но дефицит электроэнергии сохраняется. В большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения, самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

