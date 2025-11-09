ukenru
9 ноября, 12:22 • 28042 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 52831 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 54929 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 78731 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 61748 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 61452 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 53960 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51683 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 70731 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 144108 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Украина готовится к масштабным отключениям света в большинстве регионов: сколько очередей будет без электричества

Киев • УНН

 • 2540 просмотра

В понедельник, 10 ноября, в Украине запланированы меры по ограничению потребления электроэнергии, будут отключать от 2 до 4 очередей. Причина – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Украина готовится к масштабным отключениям света в большинстве регионов: сколько очередей будет без электричества

В понедельник, 10 ноября, в Украине запланированы меры по ограничению потребления в большинстве регионов - будут отключать от 2 до 4 очередей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрэнерго.

Подробности

Отмечается, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут следующими: графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей; графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей

- говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться и призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Напомним

Энергетики постепенно стабилизируют и восстанавливают работу объектов ТЭС после массированной атаки РФ баллистическими ракетами, но дефицит электроэнергии сохраняется. В большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения, самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Вадим Хлюдзинский

