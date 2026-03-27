Украина готовит соглашения со странами Персидского залива для противодействия иранским дронам - МИД
Киев • УНН
МИД финализирует договоренности с ОАЭ и Катаром о сотрудничестве в сфере ПВО и беспилотников. Страны будут обмениваться опытом противодействия иранским атакам.
Украина близка к заключению ряда соглашений по безопасности со странами Ближнего Востока, в частности с ОАЭ и Катаром, для противодействия иранским атакам. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что соответствующие договоренности находятся на финальной стадии.
Надеюсь, что во время визита с некоторыми странами эти документы будут подписаны и финализированы
По словам министра, переговоры также ведутся с Саудовской Аравией, Кувейтом, Иорданией и Оманом, однако наиболее продвинутые – именно с ОАЭ и Катаром.
потому что они больше всего страдают от иранских ударов
Речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий и противовоздушной обороны. Украина рассчитывает поделиться собственным опытом противодействия ракетным и дроновым атакам.
По данным украинской стороны, страны Персидского залива уже использовали более 800 ракет Patriot для защиты от иранских ударов и заинтересованы в украинских наработках в сфере ПВО.
Сибига также отметил, что Киев пытается выяснить объем помощи, которую россия оказывает Ирану. Речь идет, в частности, о передаче разведданных, комплектующих к технике, дронов, а также боевого опыта.
На фоне затягивания мирных переговоров Украина также рассматривает возможность более активного привлечения Китая к дипломатическому процессу.
Мы будем приветствовать любые усилия китайских коллег для завершения этой войны, достижения прекращения огня. Вероятно, они имеют потенциал влиять на россию
Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание мира от войны в Украине.
Все взаимосвязано. Важно не потерять глобальное внимание к украинскому вопросу
Украина стремится усилить международную поддержку на фоне новых вызовов безопасности, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке и рисками сокращения военной помощи от партнеров.
Украина и Саудовская Аравия подписали договоренность об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил детали