Украина готовит соглашения со странами Персидского залива для противодействия иранским дронам - МИД

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

МИД финализирует договоренности с ОАЭ и Катаром о сотрудничестве в сфере ПВО и беспилотников. Страны будут обмениваться опытом противодействия иранским атакам.

Украина близка к заключению ряда соглашений по безопасности со странами Ближнего Востока, в частности с ОАЭ и Катаром, для противодействия иранским атакам. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что соответствующие договоренности находятся на финальной стадии.

Надеюсь, что во время визита с некоторыми странами эти документы будут подписаны и финализированы

- отметил он.

По словам министра, переговоры также ведутся с Саудовской Аравией, Кувейтом, Иорданией и Оманом, однако наиболее продвинутые – именно с ОАЭ и Катаром.

потому что они больше всего страдают от иранских ударов

- пояснил Сибига.

Речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий и противовоздушной обороны. Украина рассчитывает поделиться собственным опытом противодействия ракетным и дроновым атакам.

По данным украинской стороны, страны Персидского залива уже использовали более 800 ракет Patriot для защиты от иранских ударов и заинтересованы в украинских наработках в сфере ПВО.

Сибига также отметил, что Киев пытается выяснить объем помощи, которую россия оказывает Ирану. Речь идет, в частности, о передаче разведданных, комплектующих к технике, дронов, а также боевого опыта.

На фоне затягивания мирных переговоров Украина также рассматривает возможность более активного привлечения Китая к дипломатическому процессу.

Мы будем приветствовать любые усилия китайских коллег для завершения этой войны, достижения прекращения огня. Вероятно, они имеют потенциал влиять на россию

- заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание мира от войны в Украине.

Все взаимосвязано. Важно не потерять глобальное внимание к украинскому вопросу

- добавил Сибига.

Украина стремится усилить международную поддержку на фоне новых вызовов безопасности, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке и рисками сокращения военной помощи от партнеров.

