$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.3м/с
54%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Харківська область
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Україна готує угоди з країнами Перської затоки для протидії іранським дронам - МЗС

Київ • УНН

 • 38 перегляди

МЗС фіналізує домовленості з ОАЕ та Катаром щодо співпраці у сфері ППО та безпілотників. Країни обмінюватимуться досвідом протидії іранським атакам.

Україна близька до укладення низки безпекових угод із країнами Близького Сходу, зокрема з ОАЕ та Катаром, для протидії іранським атакам. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що відповідні домовленості перебувають на фінальній стадії.

Сподіваюся, що під час візиту з деякими країнами ці документи будуть підписані та фіналізовані

- зазначив він.

За словами міністра, переговори також ведуться із Саудівською Аравією, Кувейтом, Йорданією та Оманом, однак найбільш просунуті – саме з ОАЕ та Катаром.

ому що вони найбільше страждають від іранських ударів

- пояснив Сибіга.

Йдеться, зокрема, про співпрацю у сфері безпілотних технологій та протиповітряної оборони. Україна розраховує поділитися власним досвідом протидії ракетним та дроновим атакам.

За даними української сторони, країни Перської затоки вже використали понад 800 ракет Patriot для захисту від іранських ударів і зацікавлені в українських напрацюваннях у сфері ППО.

Сибіга також зазначив, що Київ намагається з’ясувати обсяг допомоги, яку росія надає Ірану. Йдеться, зокрема, про передачу розвідданих, комплектуючих до техніки, дронів, а також бойового досвіду.

На тлі затягування мирних переговорів Україна також розглядає можливість активнішого залучення Китаю до дипломатичного процесу.

Ми будемо вітати будь-які зусилля китайських колег для завершення цієї війни, досягнення припинення вогню. Ймовірно, вони мають потенціал впливати на росію

- заявив глава МЗС.

Він підкреслив, що ситуація на Близькому Сході не повинна відвертати увагу світу від війни в Україні.

Все взаємопов’язано. Важливо не втратити глобальну увагу до українського питання

- додав Сибіга.

Україна прагне посилити міжнародну підтримку на тлі нових викликів безпеці, пов’язаних із загостренням ситуації на Близькому Сході та ризиками скорочення військової допомоги від партнерів.

Нагадаємо

Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Reuters
Йорданія
MIM-104 Patriot
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Україна
Іран