Україна готує угоди з країнами Перської затоки для протидії іранським дронам - МЗС

Україна близька до укладення низки безпекових угод із країнами Близького Сходу, зокрема з ОАЕ та Катаром, для протидії іранським атакам. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що відповідні домовленості перебувають на фінальній стадії.

Сподіваюся, що під час візиту з деякими країнами ці документи будуть підписані та фіналізовані - зазначив він.

За словами міністра, переговори також ведуться із Саудівською Аравією, Кувейтом, Йорданією та Оманом, однак найбільш просунуті – саме з ОАЕ та Катаром.

ому що вони найбільше страждають від іранських ударів - пояснив Сибіга.

Йдеться, зокрема, про співпрацю у сфері безпілотних технологій та протиповітряної оборони. Україна розраховує поділитися власним досвідом протидії ракетним та дроновим атакам.

За даними української сторони, країни Перської затоки вже використали понад 800 ракет Patriot для захисту від іранських ударів і зацікавлені в українських напрацюваннях у сфері ППО.

Сибіга також зазначив, що Київ намагається з’ясувати обсяг допомоги, яку росія надає Ірану. Йдеться, зокрема, про передачу розвідданих, комплектуючих до техніки, дронів, а також бойового досвіду.

На тлі затягування мирних переговорів Україна також розглядає можливість активнішого залучення Китаю до дипломатичного процесу.

Ми будемо вітати будь-які зусилля китайських колег для завершення цієї війни, досягнення припинення вогню. Ймовірно, вони мають потенціал впливати на росію - заявив глава МЗС.

Він підкреслив, що ситуація на Близькому Сході не повинна відвертати увагу світу від війни в Україні.

Все взаємопов’язано. Важливо не втратити глобальну увагу до українського питання - додав Сибіга.

Україна прагне посилити міжнародну підтримку на тлі нових викликів безпеці, пов’язаних із загостренням ситуації на Близькому Сході та ризиками скорочення військової допомоги від партнерів.

