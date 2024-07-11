Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Украина должна активно выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и работать над введением санкций против них для того, чтобы у рф не было возможности влиять на международную политику. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

"Украинское государство должно тоже на этом поле активно работать и обнаруживать вместе с нашими партнерами те бизнесы, которые могут быть связаны с рф или ее сателлитами – беларусью или другими странами, дружественными к режиму путина, таким образом, чтобы можно было вместе против этого выступать и ограничивать рф где только это возможно", - отметил Желиховский.

По его словам, санкции - действенный механизм сдерживания россии, ведь президент рф владимир путин активно требует их снятия. "Поэтому нужно усиливать работу в этом направлении, чтобы можно было выявлять где только возможно российские интересы", - отметил он.

В то же время эксперт не исключает, что россия может сохранять влияние именно через компании своих граждан, работающих за границей. "Я не исключаю, что, возможно, действительно россия имеет возможность влиять на те или иные фигуры в том числе и в ЕС, чтобы иметь возможность продвигать и свои экономические интересы, и свои финансовые интересы", - сказал Желиховский.

По его мнению, именно из-за таких лиц российским властям удается тормозить санкционные процессы. "Мы должны понимать, что как раз за такими бизнесами могут скрываться агенты влияния в ЕС, а потому мы видим, что таким образом они могут влиять и на мнения и тому подобное, а затем приводить к власти те политические силы в Европе и других странах свободного мира, которые были бы удобны кремлю", - отметил Желиховский.

Добавим

Одним из примеров активной деятельности за границей является швейцарская компания Omega Terminal S.A. гражданина рф Михаила Ипатова, которая служит основным прикрытием для ее руководителя, позволяющим ему спокойно работать в том числе и в Украине. Согласно открытым данным, швейцарская компания Ипатова является учредителем одноименной украинской компании "Омега Терминал-Украина". Примечательно, что эта компания россиянина работает с компанией "Аттолло Гранум", через которую одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко попытались сохранить контроль над зерновым терминалом "Олимпекс". "Аттолло Гранум" также фигурирует в нескольких уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов, а также с большой вероятностью активно сотрудничает с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным. Ипатов также руководит еще одной швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA. Эта компания не просто входит в агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в "сером" экспорте зерновых.

Кроме того, по данным СМИ, с 2020 года Ипатов является управляющим партнером Algorithmics Central Europe. Algorithmics (Algoritmika в россии) – ведущая российская онлайн-школа программирования. Согласно швейцарскому реестру, Ипатов в 2022 году также открыл школу Algorithmics в Женеве (Швейцария), а ранее ее филиал начал работать в Чехии и Польше.

По данным СМИ, российская "Алгоритмика", как и сам Ипатов, тесно связаны с очень близким к путину подсакционным миллиардером Владимиром Потаниным, который среди прочего владеет Росбанком, а также "Норникелем". Российский олигарх инвестировал в школу 10 миллионов долларов.

В 2022 году Украина и ряд других стран, в том числе Канада и США, ввели санкции в отношении Потанина. Соответственно олигарх не может вести дела за границей самостоятельно. Не исключено, что Ипатов является одной из пешек в игре российской власти на международной арене.

Но возникает вопрос, как на третий год войны такой человек может вести бизнес в Украине и не где-нибудь, а на стратегически важном предприятии – зерновом терминале "Олимпекс"? И почему правоохранительные органы до сих пор это позволяют?