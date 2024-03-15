Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

Лица, которые способствовали организации выборов на оккупированных территориях, должны быть фигурантами соответствующих уголовных производств, как минимум, на национальном уровне, а также быть внесенными в санкционные списки. Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей российского диктатора путина на международной арене. Об этом заявила член Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гумправа в Украине и Экспертного совета при Представительстве Президента Украины в АР Крым Екатерина Рашевская во время круглого стола "Псевдовыборы на оккупированной территории под дулами автоматов: что дальше?", передает корреспондент УНН.

Украина не признает выборы президента рф - Данилов

"Все те лица, которые называют себя наблюдателями от иностранных государств, должны попасть в санкционные списки. Все те лица, которые способствовали организации выборов на оккупированных территориях, должны быть фигурантами соответствующих уголовных производств как минимум на национальном уровне, а также быть внесенными в санкционные списки. Мы должны поднимать вопрос о правомочности и легитимности представителей путина на международной арене, а сам владимир путин должен и дальше оставаться на территории рф", - сказала Рашевская.

Она отметила, что путин после ордера на арест и так не достаточно путешествующий, но теперь он должен оставаться в россии словно в заключении до завершения своего очередного президентского срока.

Дополнение

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что после президентских выборов в россии, где высокий процент "победы" владимира путина, игра будет на стороне западных лидеров - признать результаты выборов в рф, или нет. Но нелегитимность президента путина может быть переломным моментом.