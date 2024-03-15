Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ
В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"Эксклюзив
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Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт
Украина не признает выборы президента россии на оккупированных территориях и призывает привлечь к уголовной ответственности тех, кто способствовал их проведению, а также ввести санкции против иностранных наблюдателей и поставить под сомнение легитимность Путина на международной арене.
"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк
"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики, указывает Гуменюк.
По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга
Российские войска осуществили баллистическую ракетную атаку на Одессу с территории оккупированного Крыма, в результате которой 14 человек погибли и 46 получили ранения, был разрушен рекреационный объект, повреждены жилые дома, СТО, газопровод и автомобили экстренных служб.
Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой
Во время президентских выборов в россии на избирательных участках произошли многочисленные случаи поджогов и вандализма, в частности, на один из участков в санкт-петербурге бросили бутылку с зажигательной смесью, женщина подожгла кабинку для голосования в москве, а другая женщина облила зеленкой урну для голосования.
В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр
Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе будет оставаться выше начального уровня паводка до 15-19 марта из-за сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванных весенним половодьем.
Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет
Доходы россии от морского экспорта нефти выросли на 12% в феврале, но объем экспорта уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за более высоких цен на российскую нефть, а не из-за увеличения экспорта.
Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции
Швеция передаст Украине гидроциклы для береговой охраны. Они могут быть переданы немедленно.
ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ
До конца 2025 года Европейский Союз планирует сравняться с россией в производстве крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм.
В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год
Европейская комиссия выделила 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года, выделив в общей сложности 2 миллиарда евро на укрепление оборонной промышленности ЕС через различные программы.
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
Украина вынуждена привлекать посредников для закупки боеприпасов советского образца у балканских стран, поскольку они отказываются продавать снаряды напрямую. Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов.