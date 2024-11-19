Украина договорилась с МВФ о шестом пересмотре программы EFF - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина договорилась с МВФ о шестом пересмотре программы EFF на уровне экспертов. Ожидается выделение 1,1 млрд долларов после одобрения Исполнительным советом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов достигли договоренности относительно шестого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 1,1 млрд долларов, передает УНН.
Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов
По его словам, соответствующее решение может принять Исполнительный совет в ближайшее время.
В Фонде отметили наш прогресс в выполнении структурных маяков и обязательств. А также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость», - сказал Шмыгаль
Премьер поблагодарил партнеров из МВФ и украинскую команду за успешную и слаженную работу для укрепления и развития Украины.
Напомним,
11 ноября руководство Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и эксперты Международного валютного фонда начали обсуждение шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования.
В Государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 8,7 млрд долларов США из 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой.