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Украина договорилась с МВФ о шестом пересмотре программы EFF - Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о шестом пересмотре программы EFF - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 931 просмотра

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Украина договорилась с МВФ о шестом пересмотре программы EFF на уровне экспертов. Ожидается выделение 1,1 млрд долларов после одобрения Исполнительным советом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов достигли договоренности относительно шестого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 1,1 млрд долларов, передает УНН.

Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.  Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов

- заявил Шмыгаль.

По его словам, соответствующее решение может принять Исполнительный совет в ближайшее время.

В Фонде отметили наш прогресс в выполнении структурных маяков и обязательств. А также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость», - сказал Шмыгаль

Премьер поблагодарил партнеров из МВФ и украинскую команду за успешную и слаженную работу для укрепления и развития Украины.

Напомним,

11 ноября руководство Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и эксперты Международного валютного фонда начали обсуждение шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования.

В Государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 8,7 млрд долларов США из 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль