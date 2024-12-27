Украина будет рассматривать обращение Еврокомиссии по поставкам энергоносителей, но транзит российского газа не допустит

ukenru
Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
11:14 • 7606 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
10:56 • 18219 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
10:51 • 22731 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
10:03 • 41424 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
09:43 • 65627 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
07:00 • 110874 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Эксклюзив
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
 • 122875 просмотра

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Эксклюзив
Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА
 • 110070 просмотра

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Эксклюзив
НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области
 • 113233 просмотра

НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
Инвестиционный климат Украины 2025: вызовы и надежды
 • 129488 просмотра

Инвестиционный климат Украины 2025: вызовы и надежды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

 • 100938 просмотра
ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

 • 99960 просмотра
в Черном море находится вражеский корабль - ВМС ВСУ

в Черном море находится вражеский корабль - ВМС ВСУ

 • 100203 просмотра
Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

06:36 • 106106 просмотра
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

06:58 • 86937 просмотра
публикации
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

07:00 • 110874 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 122875 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 116143 просмотра
Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине

Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине
Эксклюзив

 • 117971 просмотра
"Дарница" молчит, отрасль протестует: что не так с поправками к законопроекту №11493 по регулированию фармрынка?

"Дарница" молчит, отрасль протестует: что не так с поправками к законопроекту №11493 по регулированию фармрынка?

 • 118075 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

06:58 • 86937 просмотра
Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

06:36 • 106106 просмотра
"Игра в кальмара": на Netflix появился второй сезон с украинским дубляжом и новыми правилами

"Игра в кальмара": на Netflix появился второй сезон с украинским дубляжом и новыми правилами

 • 108402 просмотра
Соцсеть Bluesky запустила новую функцию

Соцсеть Bluesky запустила новую функцию

 • 110339 просмотра
Beyoncé заинтриговала фанатов тизером после выступления на Halftime Show

Beyoncé заинтриговала фанатов тизером после выступления на Halftime Show

 • 111954 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украина будет рассматривать обращение Еврокомиссии по поставкам энергоносителей, но транзит российского газа не допустит

Украина будет рассматривать обращение Еврокомиссии по поставкам энергоносителей, но транзит российского газа не допустит

Киев  •  УНН

 • 6330 просмотра

Read in English

МИД Украины подтвердил готовность рассматривать обращение Еврокомиссии относительно поставок энергоносителей. Однако с 1 января транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен.

Украина заявила о готовности рассматривать обращение Еврокомиссии по поставкам энергоносителей, но четко подчеркивает, что с 1 января транзит российского газа прекращается. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Теперь, что касается дальнейших разговоров, переговоров и дискуссий на тему поставок газа. Украина неоднократно подтверждала, что в случае обращения Еврокомиссии по этому вопросу, мы готовы их рассматривать обращение на счет поставок энергоносителей. Позиция Украины заключается в том, что с 1 января транзита газа рф не будет

- сказал Тихий.

По его словам, сейчас продолжаются различные консультации со странами региона, по поставкам газа.

Bloomberg раскрыл три возможных сценария с газовым транзитом через Украину после 1 января20 дек. 2024, 07:56 • 15456 просмотров

"Продолжаются различные консультации и форматы не с Россией, а между странами региона, для того чтобы понять, как избежать различных угроз и как гарантировать энергетическую безопасность. Украина принимает в них участие", - добавил спикер.

Он подчеркнул, что об активных переговорах о возобновлении транзита речь не идет.  

Напомним 

Этой зимой, а именно с 1 января прекратится поставки российского газа через Украину. Об этом заявил заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак.

Тот же самый тезис высказал и Президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, Венгрия ведет переговоры с россией и Украиной о сохранении открытых поставок газа через Украину, несмотря на то, что импорт российского газа теперь осуществляется по трубопроводу "Турецкий поток".

Впоследствии стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник поедет к российскому диктатору Владимиру Путину из-за отказа Украины от транзита российского газа.

В четверг путин заявил, что невозможно заключить новый транзитный контракт до конца года - когда истекает срок действия нынешнего соглашения.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина