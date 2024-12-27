Украина будет рассматривать обращение Еврокомиссии по поставкам энергоносителей, но транзит российского газа не допустит
Киев • УНН
МИД Украины подтвердил готовность рассматривать обращение Еврокомиссии относительно поставок энергоносителей. Однако с 1 января транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен.
Украина заявила о готовности рассматривать обращение Еврокомиссии по поставкам энергоносителей, но четко подчеркивает, что с 1 января транзит российского газа прекращается. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Теперь, что касается дальнейших разговоров, переговоров и дискуссий на тему поставок газа. Украина неоднократно подтверждала, что в случае обращения Еврокомиссии по этому вопросу, мы готовы их рассматривать обращение на счет поставок энергоносителей. Позиция Украины заключается в том, что с 1 января транзита газа рф не будет
По его словам, сейчас продолжаются различные консультации со странами региона, по поставкам газа.
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"Продолжаются различные консультации и форматы не с Россией, а между странами региона, для того чтобы понять, как избежать различных угроз и как гарантировать энергетическую безопасность. Украина принимает в них участие", - добавил спикер.
Он подчеркнул, что об активных переговорах о возобновлении транзита речь не идет.
Напомним
Этой зимой, а именно с 1 января прекратится поставки российского газа через Украину. Об этом заявил заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак.
Тот же самый тезис высказал и Президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время, Венгрия ведет переговоры с россией и Украиной о сохранении открытых поставок газа через Украину, несмотря на то, что импорт российского газа теперь осуществляется по трубопроводу "Турецкий поток".
Впоследствии стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник поедет к российскому диктатору Владимиру Путину из-за отказа Украины от транзита российского газа.
В четверг путин заявил, что невозможно заключить новый транзитный контракт до конца года - когда истекает срок действия нынешнего соглашения.