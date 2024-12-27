Украина будет рассматривать обращение Еврокомиссии по поставкам энергоносителей, но транзит российского газа не допустит

Украина заявила о готовности рассматривать обращение Еврокомиссии по поставкам энергоносителей, но четко подчеркивает, что с 1 января транзит российского газа прекращается. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Теперь, что касается дальнейших разговоров, переговоров и дискуссий на тему поставок газа. Украина неоднократно подтверждала, что в случае обращения Еврокомиссии по этому вопросу, мы готовы их рассматривать обращение на счет поставок энергоносителей. Позиция Украины заключается в том, что с 1 января транзита газа рф не будет