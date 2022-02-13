“Украэрорух” предупредил об опасности для полетов над Черным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украиной осуществлена официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщил “Украэрорух” на своем сайте, передает УНН.
Потенциально опасной зона будет с 14 по 19 февраля.
На прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором временно объявила опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем
“Поэтому уже завтра авиакомпаниям рекомендовано не совершать полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной, и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.
Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского моря”, — сообщил “Украэрорух”.
“В случае появления информации об осуществлении потенциально опасной для гражданской авиации деятельности-в соответствии с международными правилами для обеспечения безопасности полетов применяется специальный порядок действий. В соответствии с ними Украиной осуществлена официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного и Азовского морей и об учете этой информации для планирования полетов в этой зоне — с14.02по19.02.2022”, — говорится в сообщении.
Воздушное пространство над территорией Украины сейчас является открытым и доступным для планирования полетов, отметили в "Украэрорухе"..
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