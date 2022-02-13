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Шахед-136

“Украерорух” попередив про небезпеку для польотів над Чорним морем

“Украерорух” попередив про небезпеку для польотів над Чорним морем

Київ • УНН

 • 27873 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над Чорним морем. Про це повідомив “Украерорух” на своєму сайті, передає УНН.

Потенційно небезпечною зона буде з 14 по 19 лютого.

Минулого тижня РФ опублікувала повідомлення для пілотів (NOTAM), в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем

“Тому вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над цією зоною, та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

Наголосимо, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти у зоні Чорного та Азовського моря”, — повідомив “Украерорух”.

“У разі появи інформації про провадження потенційно небезпечної для цивільної авіації діяльності — відповідно до міжнародних правил для забезпечення безпеки польотів застосовується спеціальний порядок дій. Відповідно до них Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі в районі Чорного та Азовського морів та про врахування цієі інформації для планування польотів у цій зоні — з 14.02 по 19.02.2022”, — йдеться у повідомленні.

Повітряний простір над територією України наразі є відкритим та доступним для планування польотів, наголосили там.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Страхові компанії протягом 48 годин обіцяють припинити страхування літаків для польотів над Україною

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