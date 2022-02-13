Страхові компанії протягом 48 годин обіцяють припинити страхування літаків для польотів над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. 12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій. Інформацію про це оприлюднив український перевізник SkyUp, який був змушений саджати літак, що прямував до Києва, у Молдові.
У компанії повідомили, що тимчасово припинили продаж квитків на рейси 14 – 16 лютого.
Крім того, SkyUp зіткнувся з вимогами лізингодавців не лише до літака, що здійснював рейс Фуншал — Київ та змушеного сісти у Кишиневі.
«Відповідно власники повітряних суден — лізингодавці — вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС (…) Наразі аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців. Ситуація обговорюється на державному рівні — щоб авіакомпанії мали можливості продовжувати польоти в Україну, Міністерство Інфраструктури України проводить термінову зустріч, де планується розробка рішень», - заявили у компанії.
Контекст
Літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Про це повідомляли пасажири рейса.
Як пояснили в SkyUp, сталося це через вимоги власника літака.
“12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва”, — повідомив авіаперевізник.
Після цього інциденту Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, однак підтвердило, що в авіакомпаній виникли проблеми зі страхуванням. Над вирішенням цієї проблеми, як зазначили у міністерстві, працюють.
Раніше нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що припиняє польоти в Україну на тлі російської загрози.