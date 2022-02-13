Страхові компанії протягом 48 годин обіцяють припинити страхування літаків для польотів над Україною

КИЇВ. 13 лютого. УНН. 12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій. Інформацію про це оприлюднив український перевізник SkyUp, який був змушений саджати літак, що прямував до Києва, у Молдові.