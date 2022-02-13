Страховые компании в течение 48 часов обещают прекратить страхование самолетов для полетов над Украиной

КИЕВ. 13 февраля. УНН. 12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании оповестили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Информацию об этом обнародовал украинский перевозчик SkyUp, который был вынужден сажать самолет, направлявшийся в Киев, в Молдове.