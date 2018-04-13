Укгидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в некоторых регионах Украины

"14-16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, крупный пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана в Одессе задела несколько павильонов лодочной станции. Лодочная станция пока не горит. Огонь затронул несколько ее павильонов, но пожар локализован. Газовые баллоны во время пожара не взорвались, пострадавших нет. Хозяин ресторана называет поджог как возможную причину пожара.



