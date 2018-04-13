Укгідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку в деяких регіонах України

"14-16 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях надзвичайний (5 класу), на решті території високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, масштабна пожежа ресторану на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі зачепила кілька павільйонів човнової станції. Човнова станція наразі не горить. Вогонь зачепив кілька її павільйонів, але пожежу локалізували. Газові балони під час пожежі не вибухнули, постраждалих нема. Господар ресторану називає підпал як ймовірну причину пожежі.



