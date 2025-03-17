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UKASKO получила награду «Insurtech-прорыв года» от Ассоциации украинских банков

Киев • УНН

 • 53999 просмотра

УКАСКО является технологическим провайдером для более 20 страховых компаний.

UKASKO получила награду «Insurtech-прорыв года» от Ассоциации украинских банков

Компания UKASKO, являющаяся одним из ведущих игроков украинского insurtech-сектора, получила престижную награду Ассоциации украинских банков (АУБ) в номинации "Insurtech-прорыв года". Награда была вручена на церемонии "Главная финансовая премия года", которой АУБ традиционно отмечает финансовые учреждения за высокие результаты и стандарты, инновационные подходы и вклад в развитие финансового сектора.

Наша награда для UKASKO в номинации "Insurtech-прорыв года" – абсолютное признание Ассоциацией украинских банков инновационной ценности ее продукта и качества данного решения. Мы отмечаем UKASKO отраслевой наградой за ее инновационность и передовой подход. Надеемся, что наше сотрудничество перерастет в многолетнее стратегическое взаимодействие для развития fintech- и insurtech-инноваций в финансовой и сервисной сфере, поскольку банки и страховые компании в тесном взаимодействии с такими платформами, как UKASKO, получают мощный драйвер роста, достигая синергии традиционных финансовых сервисов и инноваций

- прокомментировал награду президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

UKASKO — украинский IT-проект в сфере insurtech, создающий технологическую IT-инфраструктуру для современного финансового и страхового бизнеса, а также компаний нефинансового профиля, предоставляющих страхование своим клиентам как дополнительную опцию сервиса либо лояльности. Это облачное CRM-решение для страховщиков, брокеров и агентов, которое автоматизирует процессы, контролирует взаимодействие с клиентами и помогает эффективно управлять страховыми портфелями благодаря оптимизации продаж, ведения учета и документооборота, аналитики. В настоящее время UKASKO является технологическим провайдером для более чем 20 страховых компаний, имеет свыше двух тысяч партнеров, а ее сервис позволяет взаимодействовать с клиентами по всей Украине от городов-миллионников до самых маленьких громад через разветвленную сеть из более чем 4000 тыс. агентов.

Вручение отраслевой премии от АУБ insurtech-компании UKASKO подтверждает, что цифровые инновации кардинально меняют финансовую экосистему. Как отметил Андрей Дубас, украинский рынок не может конкурировать по масштабу, однако у него есть уникальное преимущество — скорость внедрения инноваций. "Мы не имеем гигантской экономики, но имеем более ценное — инновационность. В Украине сервисы во всех сферах, уровнях, в частности в финансовом секторе, имеют очень высокий уровень качества и технологичности по сравнению даже с развитыми странами. Платформы уровня UKASKO являются ярким примером того, как технологические сервисы меняют взаимодействие банков, страховых компаний, брокеров и даже нефинансовых организаций, которые предлагают страховые продукты как дополнительный сервис для своих клиентов", — прокомментировал президент АУБ. По его словам, страховые продукты в коллаборации с банками компания UKASKO делает более эффективными и дешевыми благодаря автоматизации рутинных операций, а также лучшими для клиентов — они получают мгновенный качественный сервис.

"Это очень ценная для нас награда, ведь это подтверждение нашей важной инфраструктурной роли для развития финансового рынка, – прокомментировал Ярослав Лёля, CEO UKASKO. — Вместе с банками, страховщиками и другими бизнесами мы видим будущее за инновационными fintech- и insurtech-решениями, которые делают страховые услуги более доступными, удобными и эффективными. Мы благодарны представителям финансовой отрасли за сотрудничество, АУБ – за поддержку и признание. Вместе продолжим инновационные трансформации, помогая росту всех участников финансового рынка".

UKASKO продолжает укреплять свои позиции как ведущий игрок insurtech-рынка и активный участник международного финансового диалога. В феврале 2025 года компания представляла украинский сектор банковских и страховых услуг в Брюсселе, где в составе делегации АУБ и Лиги страховых организаций Украины приняла участие во встречах с руководством Европейского парламента, Еврокомиссии и Евроцентробанка.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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