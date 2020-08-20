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УКАБ поддерживает усиление габаритно-весового контроля на дорогах

УКАБ поддерживает усиление габаритно-весового контроля на дорогах

Киев  •  УНН

 • 9263 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинский агробизнесклуб поддерживает усиление государственного контроля за перегрузкой автомобилей путем расширения сети автоматических пунктов весового контроля. Об этом в комментарии УНН рассказал генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

Он констатировал проблему перегруза на украинских дорогах и признал, что самостоятельно агрокомопании преодолеть ее не могут, потому что не выгодно.

"Собственной внутренней волей агрокомпании не смогут ее преодолеть, ведь львиная доля зерна перевозится не собственным, а наемным автотранспортом. Наемные автомобили готовы везти без перегруза в норме 40 т общего веса, но при доплате минимум 40-50% к тарифам", - говорит гендиректор УКАБ.

Сластен добавил, что отдельные агропроизводители самостоятельно контролируют максимальный вес грузовиков, которые везут зерно.

"Тем не менее, остальные продолжают принимать свыше разрешенных 40 т и добровольно отказываться от такой практики, к сожалению, не собираются", - говорит гендиректор УКАБ.

Поэтому агробизнесклуб поддерживает намерения Мининфраструктуры автоматизировать процесс взвешивания фур.

"В УКАБ поддерживают необходимость эффективного государственного контроля за перегрузкой автомобилей, в том числе через широкую сеть автоматических пунктов весового контроля, что исключает возможные коррупционные риски", - резюмировал Сластен.

Напомним, 19 августа Правительство одобрило постановление КМУ "О внесении изменений в Порядок осуществления государственного контроля на автомобильном транспорте", которым предусматривается осуществление габаритно-весового контроля (ГВК) одним должностным лицом Укртрансбезопасности с привлечением должностных лиц Национальной полиции, Укравтодора и балансодержателей пунктов ГВК.

В то же время по словам министра инфраструткуры Владислава Криклия, они работают над тем, чтобы как можно быстрее запустить автоматическое взвешивание фур в движении (весы, вмонтированы в трассы) для обеспечения защиты дорог от разрушения. Министр сообщил, что до конца года по всей территории Украины будут работать около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении" и еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.

Украинские Национальные Новости

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