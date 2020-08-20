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УКАБ підтримує посилення габаритно-вагового контролю на дорогах

УКАБ підтримує посилення габаритно-вагового контролю на дорогах

Київ • УНН

 • 9265 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Український агробізнесклуб підтримує посилення державного контролю за перевантаженням автомобілів шляхом розширення мережі автоматичних пунктів вагового контролю. Про це у коментарі УНН розповів генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

Він констатував проблему перегрузів на українських дорогах та визнав, що самотужки агрокомопанії подолати її не можуть, бо не вигідно.

"Власною внутрішньою волею агрокомпанії не зможуть її подолати, адже левова частка зерна перевозиться не власним, а найманим автотранспортом. Наймані автомобілі готові везти без перегрузу в нормі 40 т загальної ваги, але при доплаті мінімум 40-50% до тарифів", - каже гендиректор УКАБ.

Сластьон додав, що окремі агровиробники самостійно контролюють максимальну вагу вантажівок, які везуть зерно.

"Тим не менше, решта продовжують брати поверх дозволених 40 т і добровільно відмовлятися від такої практики, на жаль, не збираються", - каже гендиректор УКАБ.

Тому агробізнесклуб підтримує наміри Мінінфраструктури автоматизувати процес зважування фур.

"В УКАБ підтримують необхідність ефективнішого державного контролю за перевантаженням автомобілів, зокрема через ширшу мережу автоматичних пунктів вагового контролю, яка виключає можливі корупційні ризики", - резюмував Сластьон.

Нагадаємо, 19 серпня Уряд схвалив постанову КМУ “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті”, якою передбачається здійснення габаритно-вагового контролю (ГВК) однією посадовою особою Укртрансбезпеки із залученням посадових осіб Національної поліції, Укравтодору та балансоутримувачів пунктів ГВК.

Водночас за словами міністра інфраструткури Владислава Криклія, вони працюють над тим, щоб якомога швидше запустити автоматичне зважування фур у русі (ваги, вмонтовані в траси) для забезпечення захисту доріг від руйнування. Міністр повідомив, що до кінця року по всій території України працюватимуть близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю “Зважування у русі” і ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го.

Українські Національні Новини

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