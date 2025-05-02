Угрозы и агрессия: активист Шабунин неадекватно отреагировал на критику ЦПК

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 15012 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 31258 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 37458 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 26570 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 38235 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 72503 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 142294 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 121908 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 129941 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 128126 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1м/с
18%
752 мм
Популярные новости

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 43470 просмотра

В Монако задержан сын экс-президента АО "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в легализации имущества

2 мая, 07:22 • 16807 просмотра

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

2 мая, 07:33 • 18814 просмотра

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

10:00 • 18312 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 16542 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 13113 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 17661 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 37458 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 44476 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 129218 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

14:45 • 3712 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 6370 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 9580 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 29688 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 33937 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Угрозы и агрессия: активист Шабунин неадекватно отреагировал на критику ЦПК

Киев • УНН

 • 4060 просмотра

Виталий Шабунин угрожает Виталию Дейнеге из-за критики ЦПК. Шабунин, уклонявшийся от службы в армии, отреагировал на слова Дейнеги угрозами физической расправы.

Угрозы и агрессия: активист Шабунин неадекватно отреагировал на критику ЦПК

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который уклонялся от службы в армии, грозится избить бывшего замминистра обороны Виталия Дейнеги за то, что тот раскритиковал лоббистские действия ЦПК. Свой комментарий с угрозами Шабунин написал под постом в соцсетях, отреагировав на слова Дейнеги, пишет "Закон и бизнес", передает УНН.

"Это очень смешно. Сначала эти клоуны его лоббировали. Затем протащили кучу своих людей (в том числе из пациентских организаций и Демальянса). Потом у них что-то разладилось, и теперь они с Рустемом враги", — отметил Дейнега.

"Тупо клоуны, сбежавшие из цирка, и абсолютно безнравственные приспособленцы", — подытожил он.

"Слушай ты, ничтожество, еще раз скажешь в сторону Каленюк что-то вроде (цитирую тебя) "клоун", я тебе сам хлебало развалю. Это понятно?" – почти сразу ответил на критику Шабунин.

После этого оппоненты начали решать, где встретиться для выяснения отношений, но не определились – сделать это в Киеве или Харькове.

По данным СМИ, желание пообщаться с Шабуниным также выражал член партии "Демократическая сокира" Тарас Котов, ранее тоже критиковавший ЦПК и его соучредительницу Дарью Каленюк.

"Даша-ф16 и ее когорта боевых хлеборезов напаривали с момента Революции Достоинства свои идеи каждой власти в Украине. И так десять лет подряд. Душили-душили и лаве пилили", - заявил Котов.

Напомним, в свое время СМИ обвиняли Дейнегу в растрате средств благотворительного фонда "Вернись живым" на личные нужды, а также в уклонении от уплаты налогов. Также его упрекали, что в момент обострения боевых действий на Донбассе в 2019 году он отдыхал в Венеции и в ОАЭ. А после увольнения из Минобороны Дейнега, по имеющимся данным, уклоняется от службы в ВСУ.

В то же время Шабунину вскоре могут сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии. ГБР уже расследует ряд уголовных дел по Шабунину: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

Ранее СМИ обвиняли Шабунина в том, что он организовал поджог собственного дома с целью сбора донатов для строительства жилья большей площади. Также он активно агитировал за избрание нардепом Татьяны Монтян – выехавшей в рф пророссийской пропагандистки и подозреваемой в коллаборационизме.

По данным СМИ, от армии уклоняются также руководитель фонда "DEJURE" Михаил Жернаков, муж Дарьи Каленюк Орест Рудый, главный эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения "Чесно" Александр Салиженко, гражданский муж журналистки Наталии Седлецкой Сергей Якоб, журналисты Юрий Бутусов, Юрий Николов, Выталий Сыч, Максим Опанасенко, Александр Нотевский, Даниил Мокрик и другие.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Министерство обороны Украины
Украина
Киев
Brent
$61.34
Bitcoin
$97,757.70
S&P 500
$5,675.59
Tesla
$286.54
Газ TTF
$33.25
Золото
$3,271.70
Ethereum
$1,849.02