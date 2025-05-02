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Погрози і агресія: активіст Шабунін неадекватно відреагував на критику ЦПК – ЗМІ

Київ • УНН

 • 4978 перегляди

Віталій Шабунін погрожує Віталію Дейнезі через критику ЦПК. Шабунін, який ухилявся від служби в армії, відреагував на слова Дейнеги погрозами фізичної розправи.

Погрози і агресія: активіст Шабунін неадекватно відреагував на критику ЦПК – ЗМІ

Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, який ухилявся від служби в армії, погрожує побити колишнього заступника міністра оборони Віталія Дейнегу за те, що той розкритикував лобістські дії ЦПК. Свій коментар з погрозами Шабунін написав під постом у соцмережі, відреагувавши на слова Дейнеги, пише "Закон і бізнес", передає УНН.

"Це дуже смішно. Спочатку ці клоуни його лобіювали. Потім протягнули купу своїх людей (зокрема з пацієнтських організацій та Демальянсу). Потім у них щось розладилось і тепер вони з Рустемом вороги", — зазначив Дейнега.

"Тупо клоуни, які втекли з цирку і абсолютно аморальні пристосуванці", — підсумував він.

 "Слухай ти, нікчема, ще раз скажеш у бік Каленюк щось на зразок (цитую тебе) "клоун", я тобі сам хлібало розвалю. Це зрозуміло?" – майже одразу відповів на критику Шабунін.

Після цього опоненти почали вирішувати, де зустрітися для вияснення стосунків, але не визначилися – зробити це в Києві чи Харкові.

За даними ЗМІ, бажання поспілкуватися з Шабуніним також висловлював член партії "Демократична сокира" Тарас Котов, який раніше теж критикував ЦПК та його співзасновницю Дар’ю Каленюк.

"Даша-ф16" та її когорта бойових хліборізів напарювали з моменту Революції Гідності свої ідеї кожній владі в Україні. І так 10 років підряд. Душили-душили і лаве пиляли", - заявив Котов.

Нагадаємо, свого часу ЗМІ звинувачували Дейнегу у витраті коштів благодійного фонду "Повернися живим" на особисті потреби, а також в ухиленні від сплати податків. Також йому закидали, що в момент загострення бойових дій на Донбасі у 2019 році він відпочивав у Венеції та в ОАЕ. А після звільнення з Міноборони Дейнега, за наявними даними, ухиляється від служби в ЗСУ.

Найближчим часом Шабуніну мають повідомити про підозру у справі про фіктивну службу в армії. ДБР вже розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

Раніше ЗМІ закидали Шабуніну, що він організував підпал власного будинку з метою збору донатів для будівництва житла більшої площі. Також він активно агітував за обрання нардепом Тетяни Монтян – проросійської пропагандистки, яка виїхала до рф і підозрюється у колабораційній діяльності.

За даними ЗМІ, від армії ухиляються також очільник фундації "DEJURE" Михайло Жернаков, чоловік Дарії Каленюк Орест Рудий, головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, головний редактор руху "Чесно" Олександр Саліженко, цивільний чоловік журналістки Наталії Седлецької Сергій Якоб, журналісти Юрій Бутусов, Юрій Ніколов, Віталій Сич, Максим Опанасенко, Олександр Нотевський, Данило Мокрик та інші.

Лілія Подоляк

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