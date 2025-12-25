$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 10408 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 12466 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 15471 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 12908 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 12579 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11843 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 44711 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 62715 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31775 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50713 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Угрожали пистолетом таксисту и заставляли выполнять указания: двум мужчинам в Киеве сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В Киеве двое мужчин угрожали таксисту пистолетом и заставили его бесплатно возить их по городу. Злоумышленники также угрожали полицейскому, когда водитель обратился за помощью.

Угрожали пистолетом таксисту и заставляли выполнять указания: двум мужчинам в Киеве сообщили о подозрении
Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве двое мужчин пригрозили таксисту пистолетом, заставили бесплатно возить их по городу, а потом еще угрожали полицейскому. Злоумышленникам сообщено о подозрении. Об этом сообщает ГУНП Украины в Киеве, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло поздно вечером в Шевченковском районе столицы. Злоумышленники подошли к водителю такси, сели в его авто и, угрожая пистолетом, заставили тронуться с места.

В течение длительного времени водитель был вынужден выполнять указания нападавших, которые использовали автомобиль для собственных дел.

Около полуночи, находясь в районе Нивок, водитель заметил экипаж полиции и обратился к правоохранителям за помощью. Во время общения с полицейскими, один из фигурантов угрожал применением оружия, направив пистолет в сторону инспектора

 - говорится в сообщении.

Напомним

31-летний мужчина выращивал и продавал псилоцибиновые грибы, маскируя их в шоколадные плитки. Стоимость изъятых веществ превышает миллион гривен.

