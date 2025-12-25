Угрожали пистолетом таксисту и заставляли выполнять указания: двум мужчинам в Киеве сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Киеве двое мужчин угрожали таксисту пистолетом и заставили его бесплатно возить их по городу. Злоумышленники также угрожали полицейскому, когда водитель обратился за помощью.
Детали
Происшествие произошло поздно вечером в Шевченковском районе столицы. Злоумышленники подошли к водителю такси, сели в его авто и, угрожая пистолетом, заставили тронуться с места.
В течение длительного времени водитель был вынужден выполнять указания нападавших, которые использовали автомобиль для собственных дел.
Около полуночи, находясь в районе Нивок, водитель заметил экипаж полиции и обратился к правоохранителям за помощью. Во время общения с полицейскими, один из фигурантов угрожал применением оружия, направив пистолет в сторону инспектора
