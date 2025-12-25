Угрожали пистолетом таксисту и заставляли выполнять указания: двум мужчинам в Киеве сообщили о подозрении

В Киеве двое мужчин пригрозили таксисту пистолетом, заставили бесплатно возить их по городу, а потом еще угрожали полицейскому. Злоумышленникам сообщено о подозрении. Об этом сообщает ГУНП Украины в Киеве, передает УНН.

Происшествие произошло поздно вечером в Шевченковском районе столицы. Злоумышленники подошли к водителю такси, сели в его авто и, угрожая пистолетом, заставили тронуться с места.

В течение длительного времени водитель был вынужден выполнять указания нападавших, которые использовали автомобиль для собственных дел.

Около полуночи, находясь в районе Нивок, водитель заметил экипаж полиции и обратился к правоохранителям за помощью. Во время общения с полицейскими, один из фигурантов угрожал применением оружия, направив пистолет в сторону инспектора