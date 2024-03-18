Угроза обстрела: бойцы Легиона "Свобода россии" призывают гражданских эвакуироваться из белгорода

Легион "Свобода России" призвал жителей Белгорода эвакуироваться из города накануне ракетно-артиллерийского обстрела города. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Легиона.

Детали

Военные объяснили, что они обстреливают исключительно военные объекты, но поскольку россия размещает их под прикрытием жилых секторов, по от обстрела могут пострадать гражданские.

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Призываем жителей города немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела - заявили бойцы Легиона.

Напомним

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило значительные потери российских войск - более 600 убитых и 800 раненых во время рейдов легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях России.