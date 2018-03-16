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Венгерская сторона уже вплотную приблизилась к красной линии - Климкин

Венгерская сторона уже вплотную приблизилась к красной линии - Климкин

Киев  •  УНН

 • 17421 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Венгерская сторона по форме и атмосферой своих заявлений вплотную приблизилась к красной линии. Об этом заявил в интервью BBC Украина министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают. То, что делает сейчас Венгрия - это сознательная политическая манипуляция или откровенное искажение реальности ", - подчеркнул министр.

Комментируя заявления о миссии ОБСЕ в Закарпатье, Климкин подчеркнул: "Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье ".

Кроме того, подчеркнул министр, второе нападение на помещение венгерской сообщества организовала ФСБ.

"Организатор этой группы пришел из Приднестровья и пошел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать", - сказал он.

Как сообщал УНН, в Генконсульстве Венгрии не советуют своим гражданам посещать Закарпатье 16-18 марта из-за возможных провокаций.

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