Угорська сторона вже впритул наблизилася до червоної лінії – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Угорська сторона за формою та атмосферою своїх заяв упритул наблизилася до червоної лінії. Про це заявив в інтерв’ю BBC Україна міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Я вважаю, що угорська сторона і змістовно, і, якщо хочете, за формою та атмосферою своїх заяв вже впритул наблизилася до червоної лінії. Оскільки так з партнерами в принципі не розмовляють. Те, що робить зараз Угорщина, — це свідома політична маніпуляція або відверте перекручування реальності”, — наголосив міністр.
Коментуючи заяви про місію ОБСЄ в Закарпатті, Клімкін наголосив: “Ну яка місія ОБСЄ в Закарпатті? Там що, небезпечно? Смішно, коли угорське консульство каже, що небезпечно їхати в Закарпаття”.
Крім того, підкреслив міністр, другий напад на приміщення угорської спільноти організувала ФСБ.
"Організатор цієї групи прийшов з Придністров’я і пішов в Придністров’я. І я не виключаю, що Росія спробує ще щось зробити", - сказав він.
Як повідомляв УНН, у Генконсульстві Угорщини не радять своїм громадянам відвідувати Закарпаття 16-18 березня через можливі провокації.