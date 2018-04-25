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Венгрия сделала новое заявление относительно Украины и НАТО

Киев • УНН

 • 16570 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Будапешт будет и дальше выступать против взаимодействия Украины в НАТО, несмотря на международное давление. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает УНН со ссылкой на прес-службу МИД Венгрии.

Венгрия сделала новое заявление относительно Украины и НАТО

С его слов, Венгрия находится под значительным международным давлением, задачей которого является отмена блокировки Будапештом дальнейших переговоров между НАТО и Украиной, и Венгрия считает это международное давление "несправедливым ввиду того, что Украина несет ответственность за сложившуюся ситуацию".

"Венгрия не подчинится международному давлению и не будет жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, на алтаре геополитических интересов", - сказал министр иностранных дел.

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"Венгрия продолжит налагать вето на присоединение Украины к НАТО, пока она не восстановит права, которые ранее предоставлялись национальным меньшинствам. Если бы Венгрия подчинилась давлению и "отказалась" от права вето, она осталась бы без инструментов для защиты прав венгров, проживающих в Украине", - сказал он.

Министр пояснил, что Украина может снять это вето, если восстановит права закарпатских венгров. Он также отметил, что он заявит об этом на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в пятницу.

Напомним, глава МИД Венгрии ожидает "третьего удара в спину" от Украины.

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