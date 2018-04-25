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Угорщина зробила нову заяву щодо України і НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Будапешт буде і далі виступати проти взаємодії України в НАТО, незважаючи на міжнародний тиск. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Угорщини.

Угорщина зробила нову заяву щодо України і НАТО

З його слів, Угорщина перебуває під значним міжнародним тиском, який має на меті скасування блокування Будапештом подальших переговорів між НАТО і Україною, і Угорщина вважає цей міжнародний тиск "несправедливим з огляду на те, що Україна несе відповідальність за ситуацію, що виникла".

"Угорщина не підкориться міжнародному тиску і не буде жертвувати правами угорського народу, що живе в Україні, на вівтарі геополітичних інтересів", - сказав міністр закордонних справ.

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"Угорщина продовжить накладати вето на приєднання України до НАТО, поки вона не відновить права, які раніше надавалися національним меншинам. Якби Угорщина підкорилася тиску і "відмовилася" від права вето, вона залишилася б без інструментів для захисту прав угорців, які проживають в Україні", - сказав він.

Міністр пояснив, що Україна може зняти це вето, якщо відновить права закарпатських угорців. Він також зазначив, що він заявить про це на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в п'ятницю.

Нагадаємо, голова МЗС Угорщини очікує "третього удару в спину" від України.

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