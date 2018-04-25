Угорщина зробила нову заяву щодо України і НАТО

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Будапешт буде і далі виступати проти взаємодії України в НАТО, незважаючи на міжнародний тиск. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Угорщини.