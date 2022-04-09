Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие для поддержки Украины в войне с россией

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"Позиция Венгрии твердая. Мы не собираемся вмешиваться в эту войну с помощью оружия и снабжения солдат", - сказал в пятницу международный спикер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Золтан Ковач.

Детали

В обращении в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Орбана, призывая Венгрию "самой решать, с кем ты".

После победы на выборах на прошлой неделе Орбан возмутился на слова Зеленского, заявив, что его кампания "должна была бороться с огромным количеством оппонентов", включая президента Украины.

Ковач сказал CNN, что хотя Венгрия поддержит Украину гуманитарной помощью, премьер-министр Орбан отклонил "просьбу Зеленского".

"Как суверенному государству, не присылайте нам сообщения. Мы знаем, что делать. Мы делаем все, что в нашем распоряжении, но это не будет тем, что вы пытаетесь нам приказать. Я считаю, что господин Зеленский представляет украинский национальный интерес. Мы видим тревожные образы и трагедию, которые происходит в Украине. Мы будем заботиться обо всех, кто приезжает из Украины", - сказал он.

Однако Ковач заявил, что прекратить покупать российские энергоносители "невозможно".

Венгрия предложила провести саммит мира в своей столице Будапеште — это предложение спикер МИД Украины Олег Николенко назвал "циничным".

Напомним

Венгрия получила первую партию ядерного топлива от рф авіашляхом - Сийярто.