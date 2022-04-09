Угорщина заявила, що не буде постачати зброю для підтримки України у війні з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прес-секретар прем'єр-міністра Угорщини заявив CNN, що країна не буде постачати зброю для підтримки України у війні з росією. Про це повідомляє УНН.
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"Позиція Угорщини тверда… ми не збираємося втручатися в цю війну за допомогою зброї та постачання солдатів", – сказав у п’ятницю міжнародний речник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Золтан Ковач.
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У зверненні минулого місяця президент України Володимир Зеленський розкритикував Орбана, закликаючи Угорщину "самій вирішувати, з ким ти".
Після перемоги на виборах минулого тижня Орбан обурився на слова Зеленського, заявивши, що його кампанія "мусила боротися з величезною кількістю опонентів", включаючи президента України.
Ковач сказав CNN, що хоча Угорщина підтримає Україну гуманітарною допомогою, прем’єр-міністр Орбан відхилив "прохання Зеленського".
"Як суверенній державі, не надсилайте нам повідомлення. Ми знаємо, що робити. Ми робимо все, що в нашому розпорядженні, але це не буде тим, що ви намагаєтесь нам наказати. Я вважаю, що пан Зеленський представляє український національний інтерес. Ми бачимо тривожні образи та трагедію, які відбувається в Україні. Ми будемо піклуватися про всіх, хто приїжджає з України", – сказав він.
Однак Ковач заявив, що припинити купувати російські енергоносії "неможливо".
Угорщина запропонувала провести саміт миру у своїй столиці Будапешті — цю пропозицію речник МЗС України Олег Ніколенко назвав "цинічною".
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