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Венгрия надеется на новый путь решения “спорных вопросов” с Украиной после виборов - посол

Киев • УНН

 • 8551 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украине и Венгрии не стоит решать вопросы о защите прав меньшинств во время избирательной кампании и непосредственно виборов Президента Украины. В то же время, Венгрия надеется на появление новых путей решения вопросов “когда климат поменяется”. Об этом сказал посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью изданию “Фокус”, передает УНН.

Венгрия надеется на новый путь решения “спорных вопросов” с Украиной после виборов - посол

“В Украине скоро выборы, и сейчас не лучшее время решать вопросы о защите прав меньшинств. Поэтому, когда климат поменяется, тогда, возможно, появятся и новые пути решения вопросов”, — сказал дипломат.

В то же время, по словам Ийдярто, на сегодняшний момент между внешнеполитическими ведомствами Украины и Венгрии продолжаются переговоры.

“Сложно посчитать, сколько раз встречались их (ведомств — ред.) руководители. Из Будапешта и Киева то и дело раздаются политические декларации. При этом один из высокопоставленных украинских чиновников утверждает, что Венгрия шантажирует Украину. Это тоже не совсем дипломатический поход”, — заявил он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина не пойдет на уступки Венгрии в образовательном вопросе под натиском шантажа последней в контексте проведения Комиссии Украина-НАТО.

Ранее Президент Украины заявлял, что с Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа и никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО.

Отметим, в сентябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз пытается “шантажировать” венгерское правительство из-за антимиграционного курса последнего.

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