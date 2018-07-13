С Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа - Президент

“Никак не хочу это называть. У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того могу сказать, что на Саммите НАТО я имел короткую встречу с Премьером Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии”, — ответил глава государства на вопрос как назвать венгерскую позицию относительно украинского Закона об образовании.

Он добавил: “Но Украина будет защищать свои национальные интересы. И действия украинской власти, и действия украинского президента будут исходить из национальных интересов Украины”.

Президент также выразил убеждение, что никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО: “Нет извне — я имею в виду Россию. Ни изнутри Украины — ни одной пятой колонны мы не потерпим. Ни изнутри НАТО”.

Петр Порошенко пидчернул, что с Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа. “По моему глубокому убеждению, кто будет разговаривать с нами на языке шантажа — окажется в изоляции сам”, — отметил он.

Как сообщал УНН, Трамп назвал возможным улучшение отношений США и РФ при сохранении Крыма “в составе России”.