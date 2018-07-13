С Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины сообщил, что с Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа и никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО. Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам отметил, что было договорено с Венгрией продолжить диалог по закону об образовании на уровне министров, но Украина будет защищать свои национальные интересы, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
“Никак не хочу это называть. У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того могу сказать, что на Саммите НАТО я имел короткую встречу с Премьером Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии”, — ответил глава государства на вопрос как назвать венгерскую позицию относительно украинского Закона об образовании.
Он добавил: “Но Украина будет защищать свои национальные интересы. И действия украинской власти, и действия украинского президента будут исходить из национальных интересов Украины”.
Президент также выразил убеждение, что никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО: “Нет извне — я имею в виду Россию. Ни изнутри Украины — ни одной пятой колонны мы не потерпим. Ни изнутри НАТО”.
Петр Порошенко пидчернул, что с Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа. “По моему глубокому убеждению, кто будет разговаривать с нами на языке шантажа — окажется в изоляции сам”, — отметил он.
Как сообщал УНН, Трамп назвал возможным улучшение отношений США и РФ при сохранении Крыма “в составе России”.