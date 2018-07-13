С Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа - Президент

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50095 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105508 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127099 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134469 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170340 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153807 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141467 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182158 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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С Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа - Президент

С Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа - Президент

Киев  •  УНН

 • 9960 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины сообщил, что с Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа и никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО. Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам отметил, что было договорено с Венгрией продолжить диалог по закону об образовании на уровне министров, но Украина будет защищать свои национальные интересы, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

“Никак не хочу это называть. У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того могу сказать, что на Саммите НАТО я имел короткую встречу с Премьером Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии”, — ответил глава государства на вопрос как назвать венгерскую позицию относительно украинского Закона об образовании.

Он добавил: “Но Украина будет защищать свои национальные интересы. И действия украинской власти, и действия украинского президента будут исходить из национальных интересов Украины”.

Президент также выразил убеждение, что никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО: “Нет извне — я имею в виду Россию. Ни изнутри Украины — ни одной пятой колонны мы не потерпим. Ни изнутри НАТО”.

Петр Порошенко пидчернул, что с Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа. “По моему глубокому убеждению, кто будет разговаривать с нами на языке шантажа — окажется в изоляции сам”, — отметил он.

Как сообщал УНН, Трамп назвал возможным улучшение отношений США и РФ при сохранении Крыма “в составе России”.

Украинские Национальные Новости

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