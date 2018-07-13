З Україною не можна розмовляти мовою шантажу - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент України повідомив, що з Україною не можна розмовляти мовою шантажу і нікому не вдасться заблокувати українську інтеграцію в НАТО. Президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам наголосив, що було домовлено з Угорщиною продовжити діалог щодо закону про освіту на рівні міністрів, але Україна буде захищати свої національні інтереси, інформує УНН з посиланням на прес-службу Президента.
“Ніяк не хочу це називати. У нас є і має бути діалог з угорцями. Більше того можу сказати, що на Саміті НАТО я мав коротку зустріч з Прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Ми домовилися про те, що на рівні міністрів закордонних справ і міністрів освіти ми негайно продовжимо цей діалог і імплементуємо рішення Венеційської комісії”, — відповів Глава держави на запитання як назвати угорську позицію щодо українського Закону про освіту.
Він додав: “Але Україна буде захищати свої національні інтереси. І дії української влади, і дії українського Президента будуть виходити з національних інтересів України”.
Президент також висловив переконання, що нікому не вдасться заблокувати українську інтеграцію в НАТО: “Ні ззовні — я маю на увазі Росію. Ні зсередини України — жодної п’ятої колони ми не потерпимо. Ні зсередини НАТО”.
Петро Порошенко підкреслив, що з Україною не можна розмовляти мовою шантажу. “На моє глибоке переконання, хто буде розмовляти з нами мовою шантажу — опиниться в ізоляції сам”, — зауважив він.
Як повідомляв УНН, Трамп назвав можливим поліпшення відносин США і РФ при збереженні Криму “в складі Росії”.