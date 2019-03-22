Угорщина сподівається на новий шлях вирішення "спірних питань" з Україною після виборів - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Україні та Угорщині не варто вирішувати питання про захист прав меншин під час виборчої кампанії і безпосередньо виборів Президента України. У той же час, Угорщина сподівається на появу нових шляхів вирішення питань, "коли клімат зміниться". Про це сказав посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю виданню "Фокус", передає УНН.
"В Україні скоро вибори, і зараз не найкращий час вирішувати питання про захист прав меншин. Тому, коли клімат зміниться, тоді, можливо, з'являться і нові шляхи вирішення питань", - сказав дипломат.
У той же час, за словами Ійдярто, на сьогоднішній момент між зовнішньополітичними відомствами України та Угорщини тривають переговори.
"Складно порахувати, скільки разів зустрічалися їх (відомств - ред.) керівники. З Будапешта і Києва не перестають лунати політичні декларації. При цьому один з високопоставлених українських чиновників стверджує, що Угорщина шантажує Україну. Це теж не зовсім дипломатичний похід", - заявив він.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна не піде на поступки Угорщини в освітньому питанні під натиском шантажу останньої в контексті проведення Комісії Україна-НАТО.
Раніше Президент України заявляв, що з Україною не можна розмовляти мовою шантажу і нікому не вдасться заблокувати українську інтеграцію в НАТО.
Відзначимо, у вересні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз намагається "шантажувати" угорський уряд через антиміграційний курс останнього.