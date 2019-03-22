Угорщина сподівається на новий шлях вирішення "спірних питань" з Україною після виборів - посол

КИЇВ. 22 березня. УНН. Україні та Угорщині не варто вирішувати питання про захист прав меншин під час виборчої кампанії і безпосередньо виборів Президента України. У той же час, Угорщина сподівається на появу нових шляхів вирішення питань, "коли клімат зміниться". Про це сказав посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю виданню "Фокус", передає УНН.