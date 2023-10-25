Венгрия передает украинским больницам 100 аппаратов ИВЛ

Детали

Отмечается, что Венгерская экуменическая служба уже более 25 лет оказывает помощь в Украине и для украинцев, которые покинули свои дома. Инициатором передачи ИВЛ-аппаратов в украинские больницы выступила Юлия Гришина – член депутатской группы межпарламентских связей с Венгрией.

В целом, в рамках сотрудничества, в украинские больницы поступит 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Большинство оборудования будет распределено в больницы на прифронтовых территориях, где медицинская система сталкивается с наибольшими вызовами. Еще часть ИВЛ будут доставлены в медучреждения в Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Одесской областях.

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«Благодаря поддержке международных партнеров, правительств разных стран, сегодня наша медицина может выстоять. Спасибо Венгерской экуменической службе помощи, что готовы подставить плечо поддержки и улучшить материально-техническую базу наших медучреждений. Это мощный пример международного медицинского партнерства, которое мы сегодня активно развиваем. Сто аппаратов ИВЛ, которые поступят в наши медучреждения, станут реальным усилением реанимационных отделений, особенно в прифронтовых областях, где медицинская система сейчас имеет больше всего вызовов», – отметил во время подписания меморандума Виктор Ляшко.

Дополнение

По словам министра здравоохранения, аппараты искусственной вентиляции легких распределены в медучреждения в соответствии с их ролью в способной сети. Такой подход позволяет распределять оборудование в те больницы, где оно будет использоваться максимально эффективно.

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