Венгрия ожидает пройти пик эпидемии коронавируса 3 мая

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по данным экспертов, прохождение пика эпидемии коронавируса в стране ожидается 3 мая. Об этом он сказал во время посещения одной из больниц. Соответствующий видеопост обнародован на его странице в соцсети Facebook, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.