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Венгрия ожидает пройти пик эпидемии коронавируса 3 мая

Венгрия ожидает пройти пик эпидемии коронавируса 3 мая

Киев  •  УНН

 • 16102 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по данным экспертов, прохождение пика эпидемии коронавируса в стране ожидается 3 мая. Об этом он сказал во время посещения одной из больниц. Соответствующий видеопост обнародован на его странице в соцсети Facebook, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.

По словам премьера, до пика эпидемии Венгрия будет располагать уже пять тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких по сравнению с двумя тысячами, которые есть сейчас. Он также добавил, что количество аппаратов со временем может вырасти до восьми тысяч, чего будет вполне достаточно, чтобы обеспечить аппаратами всех, кто будет нуждаться в интенсивной терапии.

В Венгрии - один из самых низких в Европе показателей зафиксированных случаев заражения на миллион населения - 198. По состоянию на 19 апреля в Венгрии общее число подтвержденных случаев составляет 1916, умерли 189 человек, у которых установили заражения коронавирусом.

Напомним, премьер Венгрии Орбан получил единоличную власть на время эпидемии COVID-19.

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