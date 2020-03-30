Пандемия коронавируса: премьер Венгрии Орбан получил единоличную власть на время эпидемии COVID-19

КИЕВ. 30 марта. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил широкие полномочия и право управлять страной через указы. Это произошло после того, как парламент 30 марта проголосовал за расширение его власти на период чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, отмечает УНН со ссылкой на венгерское издание Origo.