Пандемия коронавируса: премьер Венгрии Орбан получил единоличную власть на время эпидемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил широкие полномочия и право управлять страной через указы. Это произошло после того, как парламент 30 марта проголосовал за расширение его власти на период чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, отмечает УНН со ссылкой на венгерское издание Origo.
Парламент Венгрии на две трети состоит из представителей правой партии “Фидеш”, которую возглавляет Орбан.
Решение было принято 137 голосами против 53, согласно ему — Орбан получает возможность управлять единолично, а его правительство сможет продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента.
Законопроект был призван продлить этот срок до “окончания чрезвычайной ситуации” из-за коронавируса, и в любом случае предполагает, что парламент больше не будет собираться в 2020 году.
Чрезвычайная ситуация также предусматривает, что муниципальные органы не могут быть распущены; временные выборы или референдумы не проводятся. Кроме того, предусматриваются наказания за нарушение эпидемиологических мероприятий, вплоть до тюремного заключения.
29 марта четыре венгерские правозащитные организации, в том числе Хельсинский союз по правам человека призвали правительство внести в законопроект изменения, предусматривающие автоматическое обнуление срока его действия. Иначе Орбан “будет полностью неограниченный мандат на управление”, опасаются они.
“Текущий вариант (законопроекта) фактически дает неограниченный временем карт-бланш”, — заявила сопредседатель Венгерского Хельсинского союза по правам человека Марта Пардави.
Отметим, что 11 марта правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в целях борьбы с распространением нового коронавируса.