Пандемія коронавірусу: прем'єр Угорщини Орбан отримав одноосібну владу на час епідемії COVID-19

КИЇВ. 30 березня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримав широкі повноваження та право керувати країною через укази. Це сталося після того, як парламент 30 березня проголосував за розширення його влади на період надзвичайного стану, пов’язаного з пандемією коронавірусної інфекції, зазначає УНН з посиланням на угорське видання Origo.