Пандемія коронавірусу: прем'єр Угорщини Орбан отримав одноосібну владу на час епідемії COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримав широкі повноваження та право керувати країною через укази. Це сталося після того, як парламент 30 березня проголосував за розширення його влади на період надзвичайного стану, пов’язаного з пандемією коронавірусної інфекції, зазначає УНН з посиланням на угорське видання Origo.

Парламент Угорщини на дві третини складається з представників правої партії “Фідеш”, яку очолює Орбан.

Рішення було ухвалене 137 голосами проти 53, за ним — Орбан отримує можливість керувати одноосібно, а його уряд зможе подовжувати надзвичайний стан, не потребуючи схвалення парламенту.

Законопроект був покликаний продовжити цей термін до “закінчення надзвичайної ситуації” через коронавірус, і в будь-якому випадку передбачає, що парламент більше не збиратиметься в 2020 році.

Надзвичайна ситуація також передбачає, що муніципальні органи не можуть бути розпущені; тимчасові вибори або референдуми не проводяться. Крім того, передбачаються покарання за порушення епідеміологічних заходів, аж до тюремного ув’язнення.

29 березня чотири угорські правозахисні організації, в тому числі Гельсінська спілка з прав людини, закликали уряд внести в законопроєкт зміни, які передбачатимуть автоматичний збіг терміну його дії. Інакше Орбан “матиме повністю необмежений мандат на управління”, побоюються вони.

“Поточний варіант (законопроекту) фактично дає необмежений часом карт-бланш”, — заявила співголова Угорської Гельсінської спілки з прав людини Марта Пардаві.

Зазначимо, що 11 березня уряд Угорщини оголосив надзвичайний стан з метою боротьби з поширенням нового коронавірусу.

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