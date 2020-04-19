Угорщина очікує пройти пік епідемії коронавірусу 3 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, за даними експертів, проходження піку епідемії коронавірусу в країні очікується 3 травня. Про це він сказав під час відвідання однієї з лікарень. Відповідний відеопост оприлюднено на його сторінці в соцмережі Facebook, передає УНН з посиланням на Reuters і DW.
За словами прем'єра, до піку епідемії Угорщина матиме в своєму розпорядженні вже п'ять тисяч апаратів штучної вентиляції легенів у порівнянні з двома тисячами, які є зараз. Він також додав, що кількість апаратів згодом може зрости до восьми тисяч, чого буде цілком достатньо, аби забезпечити апаратами всіх, хто потребуватиме інтенсивної терапії.
В Угорщині - один з найнижчих у Європі показників зафіксованих випадків зараження на мільйон населення - 198. Станом на 19 квітня в Угорщині загальне число підтверджених випадків становить 1916, померли 189 людей, в яких встановили зараження коронавірусом.
Нагадаємо, прем'єр Угорщини Орбан отримав одноосібну владу на час епідемії COVID-19.