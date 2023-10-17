Венгрия хочет до конца ноября завершить переговоры о миллиардах от ЕС, стремящемся разблокировать помощь Украине

Детали

Высокопоставленные чиновники Европейского Союза заявили в этом месяце, что ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии миллиардов евро, замороженных из-за проблем с верховенством закона, на фоне того, как пытается получить одобрение Будапешта на помощь Украине, а также начало переговоров о членстве Украины.

Чиновники ЕС сообщили агентству Reuters, что законы, принятые Венгрией этим летом для повышения независимости судебной системы, приблизили соглашение о размораживании части примерно 22 миллиардов евро помощи на экономическое развитие.

Тибор Наврачич сообщил на бизнес-форуме, что Будапешт ответил на вопросы Европейской комиссии по поводу имплементации, добавив, что в четверг он отправится в Брюссель вместе с Яношем Бокой, главным помощником по делам ЕС для переговоров с официальными лицами ЕС.

"Наша цель состоит в том, чтобы в ближайшее время завершить переговоры по процедуре выдвижения условий. Я надеюсь, что мы сможем завершить их до конца ноября", - сказал Наврачич.

Он добавил, что тогда Венгрия сможет быстро запустить проекты, поддерживаемые ЕС и финансируемые из программы финансирования ЕС на 2021-2027 годы.

Дополнение

Как отмечает издание, эти средства дадут столь необходимый импульс экономике Венгрии, которая изо всех сил пытается оправиться от самой длительной рецессии с начала современных наблюдений, сдерживаемой самой высокой в ЕС инфляцией и резким падением потребления.

Спор вокруг фондов также оказывал давление на венгерский форинт, при этом центральный банк придерживался осторожного тона относительно дальнейшего смягчения монетарной политики после снижения ставки на 500 базисных пунктов с мая до 13%, что по-прежнему является самым высоким показателем в ЕС.