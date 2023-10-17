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Угорщина хоче до кінця листопада завершити переговори про мільярди від ЄС, який прагне розблокувати допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Угорщина збирається завершити переговори про фінансування з Європейським Союзом до кінця листопада, щоб розблокувати фінансування на мільярди євро, призупинене через побоювання щодо демократичних стандартів, заявив у вівторок головний переговорник країни Тібор Наврачіч, пише УНН з посиланням на Reuters.

Угорщина хоче до кінця листопада завершити переговори про мільярди від ЄС, який прагне розблокувати допомогу Україні

Деталі

Високопосадовці Європейського Союзу заявили цього місяця, що ЄС розглядає можливість надання Угорщині мільярдів євро, заморожених через проблеми з верховенством закону, на тлі того, як намагається отримати схвалення Будапешта на допомогу Україні, а також початок переговорів про членство України.

Чиновники ЄС повідомили агентству Reuters, що закони, ухвалені Угорщиною цього літа для підвищення незалежності судової системи, наблизили угоду щодо розморожування частини приблизно 22 мільярдів євро допомоги на економічний розвиток.

Тібор Наврачіч повідомив на бізнес-форумі, що Будапешт відповів на питання Європейської комісії з приводу імплементації, додавши, що в четвер він вирушить до Брюсселя разом з Яношем Бокою, головним помічником у справах ЄС для переговорів з офіційними особами ЄС.

"Наша мета полягає в тому, щоб найближчим часом завершити переговори щодо процедури висунення умов. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити їх до кінця листопада", - сказав Наврачіч.

Він додав, що тоді Угорщина зможе швидко запустити проекти, що підтримуються ЄС та фінансуються із програми фінансування ЄС на 2021-2027 роки.

Доповнення

Як зазначає видання, ці кошти дадуть такий необхідний імпульс економіці Угорщини, яка щосили намагається оговтатися від найтривалішої рецесії з початку сучасних спостережень, що стримується найвищою у ЄС інфляцією та різким падінням споживання.

Суперечка навколо фондів також чинила тиск на угорський форинт, при цьому центральний банк дотримувався обережного тону щодо подальшого пом'якшення монетарної політики після зниження ставки на 500 базисних пунктів з травня до 13%, що, як і раніше, є найвищим показником у ЄС.

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