Соглашение об ассоциации является дорогой Украины в ЕС - Президент

"Дорожной картой для нас соглашение об ассоциации с европейским союзом, которая вступила в действие также этой осени, первого сентября", - сказал П.Порошенко.

По его словам, ее воплощение в жизнь - это четкая предпосылка для дальнейших шагов государства к евроинтеграции.

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"Это соглашение является нашей дорогой в Евросоюз. И эта дорога приносит свои плоды - за 10 месяцев текущего года экспорт в страны ЕС на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И доля ЕС в общем балансе зовнишньох торговли Украины составляет уже 43%", - подчеркнул Президент.