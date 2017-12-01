Соглашение об ассоциации является дорогой Украины в ЕС - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Соглашение об ассоциации с Европейским союзом является предпосылкой для дальнейших шагов государства к вступлению в ЕС. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на Форуме бизнес-ассоциаций, передает корреспондент УНН.
"Дорожной картой для нас соглашение об ассоциации с европейским союзом, которая вступила в действие также этой осени, первого сентября", - сказал П.Порошенко.
По его словам, ее воплощение в жизнь - это четкая предпосылка для дальнейших шагов государства к евроинтеграции.
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"Это соглашение является нашей дорогой в Евросоюз. И эта дорога приносит свои плоды - за 10 месяцев текущего года экспорт в страны ЕС на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И доля ЕС в общем балансе зовнишньох торговли Украины составляет уже 43%", - подчеркнул Президент.